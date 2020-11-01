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Дрель ударная Зубр ЗДУ-680 ЭРКМ2

Артикул: 93466
Дрель ударная Зубр ЗДУ-680 ЭРКМ2
4 400 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 93466
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараДрель ударная
Блокировка кнопки включенияда
Мощность680 Вт
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронаключевой
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Максимальный крутящий момент20 Нм
Макс. количество ударов в минуту48000 уд./мин.
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)13 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см31
Высота, см26
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг3
питание - от сети, мощность - 680 Вт


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Дрель ударная Зубр ЗДУ-680 ЭРКМ2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4400 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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