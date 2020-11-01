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Шланг для душа Milardo 220S200M19

Артикул: 88482
Шланг для душа Milardo 220S200M19
620 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88482
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shower Hose
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Hose
БрендMilardo
Тип товараДушевые шланги
Материалметалл
Длина шланга200 см
Вес, кг0.35
Высота, см3
Длина, см200
Ширина, см3
Шланг для душа. Материал нержавеющая сталь марки 304.


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Самовывоз невозможен
Шланг для душа Milardo 220S200M19 - купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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