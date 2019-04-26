Воздуходувка Bort BSS-600-R

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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Воздуходувки
|С функцией пылесоса
|да
|С функцией измельчения
|нет
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность электрического двигателя
|600 Вт
|Питание электрического двигателя
|сеть
|Мешок для мусора в комплекте
|есть
|Объем мешка для мусора
|3 л
|Длина, см
|31
|Ширина, см
|17.5
|Высота, см
|17.5
|Вес, кг
|2.2
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26.04.2019
Очень мощно дует, обороты контролируются от максимальных до минимальных, но на максимуме страшно гудит и очень сильно дует,отлично собирает крупный мусор
Недостатки:
При распаковке и первом пуске этот пылесос-воздуходувка не включалась, проверил щетки затянул и . не запустился, немного тряхонешь , схватывает, разобрал ручку посмотрел , все контакты целые у кнопки, собрал и . Запустился :)
Комментарий:
Зачетная воздуходувка, для чистки стационарных компов отлично подходит, советую, дешевый и доступный инструмент из Китая, но очень сильно воняет.
17.04.2019
Достаточно мощная воздуходувка для хозяйственных работ. Позволяет сдувать мусор или свежий снег с крыльца и дорожек на даче, отлично очищает от снега машину. Имеет регулировку мощности, и кстати не для всех применений её нужно гонять на максимуме, хватает 4 или 5 уровня
Недостатки:
Достаточно шумная, но при кратковременном использовании не напрягает.
Комментарий:
В целом нужная и не очень дорогая модель для домашнего использования.