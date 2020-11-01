Массажер Nozomi Mh-103 с ионной лампой представляет собой аппарат, позволяющий проводить самомассаж любой точки тела. Удобная форма позволяет легко дотягиваться до спины и других труднодоступных мест. Четыре массажных пальца воздействуют на мышцы тела в двух скоростных режимах. Наличие ионной лампы способствует улучшению кровообращения и замедлению процессов старения. Массажер Nozomi Mh-103 не требует посторонней помощи и специальных навыков для проведения массажных сеансов.

Ионная лампа генерирует отрицательно заряженные ионы, позволяющие оптимизировать обменные процессы организма;

Четыре массажных пальца и утяжеленная массажная головка оказывают безболезненное воздействие на мышцы тела;

Длинная рукоятка позволяет самостоятельно дотянуться до труднодоступных зон;

Интенсивность массажных движений - от 9 до 12 тысяч ударов в минуту;

Два режима выполнения массажа;

Массажер оказывает стимулирующее воздействие на организм;

Помогает справляться с лишним весом, застойными явлениями, нарушениями метаболизма;

Прост и безопасен в использовании.

Массажер Nozomi Mh-103 с ионной лампой;

Руководство;

Упаковка.

Особенности:Комплектация:

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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