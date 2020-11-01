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Автомобильная массажная накидка Gezatone AMG388

Артикул: 76472
  • Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 1
  • Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 2
  • Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 3
Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 1
Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 2
Массажный коврик Gezatone Amg388 - фото 3
2 690 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 76472
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоТайвань
Высота, см12.3
Длина, см47.5
Ширина, см39.5
Вес, кг2

Массажер Gezatone Amg388 коврик представляет собой компактно складываемую накидку, укрепляемую на обычном кресле или стуле, или на сидении автомобиля. Ее воздействие сводится к качественному массажу зон спины, шеи, бедер. Пять настраиваемых режимов без труда позволят выбрать необходимый по интенсивности и месту воздействия массаж. Массажер Gezatone Amg388 коврик можно использовать в автомобиле - имеется адаптер для подключения к бортовой сети автомобиля через прикуриватель.

Особенности:

  • Вибромассаж зоны шеи позволяет восстановить приток крови к мозгу;
  • Глубокий массаж мышц спины способствует нормализации функциональности опорно-двигательного аппарата;
  • Массаж зоны поясницы снимает компрессионное напряжение, позволяет избавиться от боли и спазмов;
  • Вибромассаж зоны бедер и ягодиц эффективно борется с жировыми отложениями;
  • Компактные размеры массажного коврика позволяют брать его с собой в автомобиль или в офис;
  • Пять различных программ позволяют выбрать необходимую в соответствии с целями массажа и настроением пользователя;
  • Работа от прикуривателя позволяет использовать коврик в качестве накидки на автомобильное кресло, а функция подогрева позволит не мерзнуть в машине зимой;
  • Функция подогрева способствует лучшему эффекту от массажных воздействий;
  • Износостойкая ткань гарантирует долгий срок службы массажера;
  • Интуитивно-понятный пульт управления с хорошо читаемой нагрядной информацией позволяет использовать массажер пожилым людям.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg388 коврик;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Автомобильная массажная накидка Gezatone AMG388 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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