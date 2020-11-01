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Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3 6025 Atlantic)

Артикул: 76367
Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3 6025 Atlantic)
25 990 руб. 
28 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 76367
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTeutonia
Тип товараКоляска прогулочная
Тип сложениякнижка
Внутренние ремни безопасности5-точечные
Вес13.6 кг
Материалалюминий, резина, текстиль, эко-кожа
Регулировка наклона спинки4
Горизонтальное положение спинкиесть
Регулировка высоты подножкиесть
Регулировка положения капораесть
Регулировка высоты ручкиесть
Максимальная нагрузка15 кг
Дополнительноповоротные передние колеса, адаптеры для крепления автокресла
Материал колеспластик
Количество колес4
Диаметр задних колес19 см
Диаметр передних колес24 см
Тип тормозаножной
Дождевикесть
Москитная сетканет
Корзина для покупокесть
Чехол на ножкиесть
Бампересть
Страна бренда Польша
Страна производстваПольша

Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3) 6025 Atlantic предназначена для прогулок с детьми, которые уже научились уверенно сидеть, до достижения ими веса 15 кг (примерно от полугода до трех лет). Передняя пара колес поворотная, придает коляске высокую степень маневренности, а для передвижения по рыхлому грунту колеса фиксируются в положении прямо. Регулируемые спинка и подножка позволяют организовать комфортное спальное место для малыша. Задний тормоз надежно фиксирует оба задних колеса, управляется при помощи удобной педали. Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3) 6025 Atlantic рассчитана на всесезонную эксплуатацию, выполнена из качественных износостойких материалов.

Особенности и преимущества:

  • Капюшон регулируемый, водонепроницаемый, раскладывается практически до бампера;
  • Ткань непроницаема для солнечных лучей - защита 50+ по Австралийскому стандарту;
  • Спинка коляски раскладывается в полностью горизонтальное положение;
  • Ремни безопасности регулируемые, с мягкими накладками;
  • Мягкий съемный подголовник и подлокотники;
  • Бампер с обивкой под кожу, регулируемый по высоте и отстегиваемый с любой стороны;
  • Подножка поднимается до горизонтального положения;
  • Реверсивная установка сидения;
  • Колеса устойчивые к проколам, шины выполнены из цельной резины;
  • Корзина для покупок выдерживает нагрузку до 5 кг.

Комплектация:

  • Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3) 6025 Atlantic;
  • Дождевик;
  • Накидка на прогулочный блок;
  • Конверт;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3 6025 Atlantic)

Видеообзор Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3 6025 Atlantic)



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Самовывоз невозможен
Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3 6025 Atlantic) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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