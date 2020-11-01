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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Teutonia
|Тип товара
|Коляска прогулочная
|Тип сложения
|книжка
|Внутренние ремни безопасности
|5-точечные
|Вес
|13.6 кг
|Материал
|алюминий, резина, текстиль, эко-кожа
|Регулировка наклона спинки
|4
|Горизонтальное положение спинки
|есть
|Регулировка высоты подножки
|есть
|Регулировка положения капора
|есть
|Регулировка высоты ручки
|есть
|Максимальная нагрузка
|15 кг
|Дополнительно
|поворотные передние колеса, адаптеры для крепления автокресла
|Материал колес
|пластик
|Количество колес
|4
|Диаметр задних колес
|19 см
|Диаметр передних колес
|24 см
|Тип тормоза
|ножной
|Дождевик
|есть
|Москитная сетка
|нет
|Корзина для покупок
|есть
|Чехол на ножки
|есть
|Бампер
|есть
|Страна бренда
|Польша
|Страна производства
|Польша
Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3) 6025 Atlantic предназначена для прогулок с детьми, которые уже научились уверенно сидеть, до достижения ими веса 15 кг (примерно от полугода до трех лет). Передняя пара колес поворотная, придает коляске высокую степень маневренности, а для передвижения по рыхлому грунту колеса фиксируются в положении прямо. Регулируемые спинка и подножка позволяют организовать комфортное спальное место для малыша. Задний тормоз надежно фиксирует оба задних колеса, управляется при помощи удобной педали. Коляска прогулочная Teutonia Fun (WHL3) 6025 Atlantic рассчитана на всесезонную эксплуатацию, выполнена из качественных износостойких материалов.
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