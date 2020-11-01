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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N

Артикул: 72513
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 5
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 6
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 5
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 6
680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72513
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, 802.1x
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения150 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Имеющий компактный и эргономичный дизайн Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN725N представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для обеспечения пользователя возможностью подключения к беспроводной сети. Данную модель оборудования целесообразно использовать с ноутбуками и настольными компьютерами. Что касается технических показателей, даже несмотря на маленький корпус, адаптер предлагает пользователю скорость до 150 Мбит/сек в режиме wireless. Стабильность сигнала гарантируется за счет встроенной высокопроизводительной антенны. TP-LINK TL-WN725N поддерживает современные беспроводные стандарты 802.11b/g/n, что дает возможность использовать прибор практически с любым сетевым устройством. Возможности безопасности в этом приборе представлены надежными технологиями шифрования беспроводных данных WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK. Просто и без лишних усилий манипуляций настроить адаптер пользователю поможет утилита настройки, поддерживающая 14 языков.


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Самовывоз невозможен
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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