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Жесткий диск WD Black 1Tb (WD1003FZEX)

Артикул: 66324
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD1003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD1003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD1003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD1003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
6 070 руб. 
7 007 руб. 
Купить
+ 67 КэтКоинов
Артикул: 66324
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Объем буферной памяти64 Мб
Объем1 Тб
Скорость вращения7200 об/мин
ТипHDD
ИнтерфейсSATA III
Жесткий диск для ПК, внутренний, HDD, линейка WD Black, 7200rpm, объем памяти 1000 Гб, буфер - 64 Мб, форм-фактор 3.5 дюйм., интерфейс SATA3 6Gbit/s


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Black 1Tb (WD1003FZEX) - стоимость товара 6070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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