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Отпариватель Kitfort KT-913

(3)
Артикул: 65075
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 1
  • Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 2
  • Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 3
  • Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 4
Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 1
Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 2
Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 3
Отпариватель Kitfort KT-913 - фото 4
7 290 руб. 
Купить
+ 92 КэтКоинов
Артикул: 65075
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараОтпариватели
Съемный резервуар для водыесть
Телескопическая стойкаесть
Вес, кг5,1
напольный отпариватель, мощность 2000 Вт, давление пара 1.5 - 4 бар, время нагрева 1 мин, максимальная подача пара 35 г/мин, пластиковый корпус, температура пара 140 C, объем бака 1.3 л, регулировка подачи пара, телескопическая стойка


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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05.06.2020
Достоинства:
Красивый, хорошее качество пластика, не протекает и отлично отпаривает!

Недостатки:
Пока не выявила

Комментарий:
Давно мечтала о хорошем отпаривателе, перечитав много отзывов и рассмотрев огромное количество моделей решено было приобрести отпариватель Kitfort KT-913. Получив заказ со сборкой мы справились легко. Обрадовало качество пластиковых труб-стоек, они крепкие и устойчивые. Сам отпариватель при эксплуатации не течет, вещи разглаживаются на УРА! Им отпарили мягкие игрушки, рубашки, шифоновые платья и многое другое. Режимы соответствуют мощности отпаривателя. Мы очень рады покупке. Дополнительно при покупке Kitfort KT-913 от КОТОФОТО нам был подарок Отпариватель ручной Kitfort КТ-934-2 , очень удобен в поездках.


12.11.2018
Достоинства:
Удобный! легкий! хорошо отпаривает!

Недостатки:
пока не обнаружила

Комментарий:
Рекомендую! хороший отпариватель за эти деньги! удобный в использовании. И отпаривает очень хорошо!


09.11.2018
Достоинства:
Компактный, легкий, бюджетный. Быстро нагревает воду.

Недостатки:
Пока не выявила

Комментарий:
Очень удобно пользоваться. Про утюг забыла. Практически все вещи "глажу" отпаривателем. (кроме постельного белья и полотенец). Функция "освежить" с отпаривателем получается не хуже чем в стиральной машине, особенно для шерстяных вещей

Самовывоз невозможен
Отпариватель Kitfort KT-913 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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