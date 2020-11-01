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Батарея для ИБП APC RBC6

Артикул: 62289
Батарея APC RBC6
9 270 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 62289
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товара
Вес, кг7.68
Высота, см9.4
Длина, см19.6
ПроизводствоСША
Ширина, см15.2
Батарея APC RBC6 предназначенная исключительно для источников бесперебойного питания APC и обеспечивающая полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами.


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Самовывоз невозможен
Батарея для ИБП APC RBC6 - по цене 9270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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