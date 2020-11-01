ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Powercom
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|14.5
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|4
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Производство
|Китай
|Общее количество выходных разъёмов питания
|6
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|420 Дж
|Защита телефонной линии
|нет
|Время переключения на батарею
|4 мс
|Защита локальной сети
|есть
|Длина, см
|38
|Выходная мощность
|2000 ВА/1200 Вт
|Высота, см
|19
|Входное напряжение
|165-275 В
|Время работы при полной нагрузке
|1.5 мин
|Ширина, см
|13
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