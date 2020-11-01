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Уличный светильник Arte lamp Bremen A1015SO-1BK

Артикул: 53376
Уличный подвесной светильник Arte Lamp BREMEN A1015SO-1BK
1 270 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 53376
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Bremen
filter_noneТовар входит в коллекцию Bremen
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного прибораподвес
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонастекло
Высота, см97
Длина, см15
Ширина, см15
Вес, кг1.3
Уличный подвесной светильник. Материал арматуры: Алюминий. Цвет арматуры: Черный. Страна-производитель: Италия.


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Уличный светильник Arte lamp Bremen A1015SO-1BK - данный товар вы можете купить по цене по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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