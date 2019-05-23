Бетономешалка Вихрь БМ-63 (74/1/1)

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|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Бетономешалка
|Длина, см
|58
|Высота, см
|35
|Ширина, см
|56
|Вес, кг
|26
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23.05.2019
Работает от 220В, крепкая конструкция, удобен, прост в обслуживании.
Недостатки:
-
Комментарий:
Приобретался этот аппарат специально для постройки кирпичного гаража ещё 3 года назад. Сначала заливка фундамента, потом раствор для кладки- всё выдержал и ни разу не подвёл. Благодаря объёмному баку и мощному движку за один раз замешивается большое количество раствора. Вещь просто необходимая в хозяйстве.
10.05.2019
Мощный двигатель, простота в управлении, легко моется.
Комментарий:
Брали для своей строительной бригады. Удобна и легка в перевозке, так-же благодаря крепким колёсам хорошо перемещать по объекту. Объём бака и мощный двигатель позволяют в короткие сроки замешивать большое количество раствора, что значительно увеличивает скорость продвижения работ. Ну и огромный плюс что работает она от 220 В.