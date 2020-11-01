Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Гайковерт
|Ударный механизм
|есть
Ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.
Характеристики: