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Плита Kitfort KT-105

(1)
Артикул: 39685
  • Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 1
  • Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 2
  • Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 3
  • Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 4
  • Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 5
  • Плита Kitfort KT-105 - фото 6
  • Плита Kitfort KT-105 - фото 7
  • Плита Kitfort KT-105 - фото 8
  • Плита Kitfort KT-105 - фото 9
  • Плита Kitfort KT-105 - фото 10
Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 1
Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 2
Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 3
Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 4
Плита электрическая Kitfort КТ-105 - фото 5
Плита Kitfort KT-105 - фото 6
Плита Kitfort KT-105 - фото 7
Плита Kitfort KT-105 - фото 8
Плита Kitfort KT-105 - фото 9
Плита Kitfort KT-105 - фото 10
9 690 руб. 
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Артикул: 39685
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараПлитки электрические
Основной цветчерный
Дополнительный цветкрасный
Мощность4000
Управлениесенсор
Индукцияесть
Число конфорок2
Число двухконтурных конфорокнет
Число конфорок WOKнет
Материал конфорокстеклокерамика
Диаметр конфорок26
Материал покрытия панелистеклокерамика
Функции и особенноститаймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Длина сетевого шнура1,28
Прочеедисплей
Вес4,9
Размеры (ВхШхГ)6,5х60х36
оличество индукционных конфорок: 2
Мощность левой ближней конфорки: 2000 Вт
Мощность правой ближней конфорки: 2000 Вт
Материал рабочей поверхности: стеклокерамика
Управление: электронное
Тип таймера:электронный
Дисплей: есть
Цвет: черный
Размеры (ШхВхГ): 60×6.5 × 36 см
Гарантия: 12 мес.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1) Очень быстрый нагрев посуды. Длительность готовки действительно сокращается. 2) На поверхности ничего не пригорает, не горит, не дымит. 3) Очень легко содержать в чистоте. Достаточно протереть. При сильных загрязнениях жиром, маслом - можно использовать очень агрессивные моющие средства - краска, которой нанесены все символы, рисунки и текст стойкая - не стирается и не смывается. 4) Про экономию электроэнергии тут уже сказали немало. Подтверждаю и утверждаю: экономия заметна и особенно ощутима если печь используется в большой семье. 5) Очень лёгкая. Даже ребенок может нести. 6) Компактна. 7) Таймер и режимы работы. Особенно понравился режим "Поддерживать горячим". Потребление - небольшое, еда - не кипит, но горячая. 8) Если готовите на режимах до 600 - то можно накрыть печь матерчатой салфеткой или газеткой - по размеру печи. Меньше мороки с мытьём. )) 9) Летом не греют и без того горячий воздух на кухне. Стоя рядом с печкой - нет ощущения что стоишь у доменной печи - как это бывает с обычными газовыми и электрическими плитами. 10) Безопасность. Даже если всё выкипит - печь выключится сама.

Недостатки:
1) Полностью не выключается. Всего два состояния: "Работает" и "Дремлет". Два моргающих светящихся индикатора постоянно. 2) Очень не хватает промежуточного значения между "300" и "600". Было бы очень уместно. Особенно при готовке овощей. 3) Катушки индукционные расположены не точно под кругами, нанесенными на поверхности. Выясняется при готовке в посуде большого диаметра. 4) Посуду надо выбирать: а) Ту, которая магнитится. б) Диаметр дна - не больше 30 см. т.к. печка не будет греть ту часть дна посуды, которая выходит за пределы контура катушки. Как результат - в центре пища готова, по краям - сырая. Решается постоянным помешиванием и контролем. Что не совсем удобно. 5) Функция "Замок" весьма сомнительна. Включив её пальцем и начав протирать печку - так же как поставил "на замок" - так же легко снять с него - случайным касанием. 6) Вентиляторы находятся снизу. Всё, что может быть рядом с печкой - втягивается внутрь. Особенно хорошо тянет жир, крошки. Всё это налипает на решетке уже через месяц. Решается куском сетки для окон - на скотче. В противном случае - через полгода работы - жир и крошки будут внутри.

Комментарий:
В целом - отличная вещь для дома, дачи, гаража, "полевых" условий. По сравнению с электроплитами, которые ставят в домах от застройщика - небо и земля. Всем рекомендую.

Самовывоз невозможен
Плита Kitfort KT-105 - стоимость товара 9690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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