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Дрель аккумуляторная Makita DDF453RFE

Артикул: 36588
Дрель аккумуляторная Makita DDF453RFE
11 850 руб. 
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+ 206 КэтКоинов
Артикул: 36588
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 975 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараДрель аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент42 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева25 мм
Макс. диаметр сверления металла13 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см24
Вес, кг1.8
безударная дрель-шуруповерт, быстрозажимной патрон, питание от аккумулятора, тормоз двигателя, вес 1.8 кг


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Самовывоз невозможен
Дрель аккумуляторная Makita DDF453RFE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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