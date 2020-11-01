Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-15000/3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|240-430
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|15000
|Максимальное входное напряжение, В
|430
|Минимальное входное напряжение, В
|240
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|15000
|Вес, кг
|60,2
|Высота, см
|84
|Длина, см
|36
|Ширина, см
|36
Диапазон входного напряжения, В
240-430
Номинальная величина выходного напряжения, В
380±2%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
15
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее97
Точность поддержания выходного напряжения (%)2
Масса нетто (кг)60,2
Охлаждениеестественное
Время регулирования (мс)10
Искажение синусоидыотсутствует
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
840х360х360
Рабочая температура окружающей среды (оС)0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)80
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