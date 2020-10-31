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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН

Артикул: 35689
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН
15 790 руб. 

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14 330 руб. 

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Артикул: 35689
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 632 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250ПН является рассчитанным на использование пятимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. С помощью устройства допустимо производить высотные сварочные работы.

Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждения от механического воздействия, в том числе при падениях, ударах и пр.

Снабженный регулируемым плечевым ремнем аппарат Ресанта САИ-250ПН характеризуется комфортной переноской и удобной эксплуатацией аппарата в труднодоступных местах, а его компактность, небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения.

Особенности модели:

  • Отверстия для вентиляции и встроенные вентиляторы, обеспечивающие приток воздуха, способствуют поддержанию установленных рабочих температур и предотвращают перегрев устройства, что существенно увеличивает срок его службы;
  • Поворотный регулятор позволяет выбирать требуемую величину сварочного тока, что обеспечивает высокое качество сварных швов;
  • Специальная опция антизалипания дуги обеспечивает аккуратность и точность сварного соединения;
  • Благодаря цифровому дисплею, отображающему параметры работы агрегата, а также системе светодиодных индикаторов обеспечен контроль работы аппарата и своевременное информирование оператора о текущих параметрах функционирования и характеристиках устройства, в том числе о величине сварочного тока;
  • Предусмотренные функции горячего старта и форсажа дуги обеспечивают простоту и легкость эксплуатации;
  • Легкость регулирования сварочного тока в соответствии с заданными значениями и устойчивая работа при нестабильном напряжении обеспечивают конструкции повышенную электробезопасность.

Комплектация

  • Кабель, снабженный клеммой заземления;
  • Кабель, снабженный электрододержателем;
  • Паспорт аппарата;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250ПН;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН



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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН - этот товар вы можете купить по цене 15790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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