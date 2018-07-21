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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160

(3)
Артикул: 35670
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160
5 990 руб. 

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Артикул: 35670
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), макс. сварочный ток: 160 А (MMA), диаметр электрода: 4 мм, антиприлипание, горячий старт


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
удобная, мобильная, легкая, не дорогая, качественная

Недостатки:
нет

Комментарий:
Мне понравилось, что удобная сварка в использовании, качественная. Брал под арку варить. Варит хорошо.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Аппарат понравился.
Покупал для дома , электрод 4 мм варит отлично, больше и не рассматривал.

Недостатки:
Провода бы конечно чуть длиннее.

Комментарий:
Практически у всех знакомых Ресанта, поэтому с выбором сразу определился.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобный в работе, работает даже при пониженном напряжении. Использовали как на даче и гараже, так и на небольшом производстве. Ни разу не подвел.

Недостатки:
Коротковаты провода в комплекте

Комментарий:
Переварили наверное с полтонны электродов, построили пристройку к дому, обустроили гараж, построили покрасочную камеру, стеллажи для склада и еще много много чего. Первая пала смертью храбрых при пожаре в гараже. Приобрели такую же сразу - без сварки тяжело.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160 - купить по цене 5990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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