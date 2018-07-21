Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
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21.07.2018
удобная, мобильная, легкая, не дорогая, качественная
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мне понравилось, что удобная сварка в использовании, качественная. Брал под арку варить. Варит хорошо.
21.07.2018
Аппарат понравился.
Покупал для дома , электрод 4 мм варит отлично, больше и не рассматривал.
Недостатки:
Провода бы конечно чуть длиннее.
Комментарий:
Практически у всех знакомых Ресанта, поэтому с выбором сразу определился.
21.07.2018
Удобный в работе, работает даже при пониженном напряжении. Использовали как на даче и гараже, так и на небольшом производстве. Ни разу не подвел.
Недостатки:
Коротковаты провода в комплекте
Комментарий:
Переварили наверное с полтонны электродов, построили пристройку к дому, обустроили гараж, построили покрасочную камеру, стеллажи для склада и еще много много чего. Первая пала смертью храбрых при пожаре в гараже. Приобрели такую же сразу - без сварки тяжело.