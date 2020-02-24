Бензиновый триммер Huter GGT-800T

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Колеса
|нет
|Комплектация
|диск/нож, плечевой ремень, катушка с леской
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Рабочий объем
|26 куб.см
|Тип двигателя
|бензиновый
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Уровень шума
|96 дБ
|Ширина скашивания
|25 см
|Штанга
|прямая
|Мощность топливного двигателя
|1.10 л.с.
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|25 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|1.10 л.с.
|Рабочий объем
|26 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7.1 кг
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24.02.2020
Выбором и покупкой довольна. Мне хватает всего, сработалась с газонокосилкой отлично.)) Легкий, экономичный аппарат рекомендую всем!
Недостатки:
Перерабатывать с триммером не получается - при перегреве двигатель может заглохнуть, и пока он не остынет попытки завести проходят в пустую.
Комментарий:
Весь прошлый сезон пользовалась триммером. Да, именно из-за небольшого веса, я с легкостью справлялась весь сезон самостоятельно без помощников. Самые распространенные работы: уничтожение бурьяна с участка. Никаких поломок за сезон не произошло. Хотя трава, знаете ли растет быстро, следовательно и работал аппарат у меня часто. Ну а вообще, рекомендую абсолютно всем, перед началом работы триммера прочитать инструкцию. Тогда аппарат уж точно прослужит лишних 3-4 года!)) Также отмечу низкую стоимость этого триммера и довольно интересный дизайн.