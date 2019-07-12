Насосная станция Вихрь АСВ- 800/50

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Максимальный напор
|40 м
|Объем гидробака
|50 л
|Пропускная способность
|3.6 куб./м час
|Длина, см
|66
|Ширина, см
|61.5
|Высота, см
|38.5
|Вес, кг
|17.2
Похожие товары
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
12.07.2019
Недорогой и очень неприхотливый.
Недостатки:
Никак не ломается :)
Комментарий:
Купил на дачу тестю данный насос 3 года назад. Используется в основном, для полива участка. Стоит на улице и качает воду со скважины 6-9 метров. Вода немного ржавая, тем не менее насос справляется со своей функцией на все 100%, даже без всяких дополнительных фильтров. Думал через год-два, из-за качества воды нужно будет брать другой, а он пыхтит до сих пор.