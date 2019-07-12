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Насосная станция Вихрь АСВ-800/50

(1)
Артикул: 35457
Насосная станция Вихрь АСВ- 800/50
10 590 руб. 

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Артикул: 35457
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность800 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака50 л
Пропускная способность3.6 куб./м час
Длина, см66
Ширина, см61.5
Высота, см38.5
Вес, кг17.2
поверхностная насосная станция, глубина погружения 9 м, качает 3.6 куб. м/час, мощность 800 Вт, только для чистой воды, горизонтальная установка, бесшумный двигатель


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Недорогой и очень неприхотливый.

Недостатки:
Никак не ломается :)

Комментарий:
Купил на дачу тестю данный насос 3 года назад. Используется в основном, для полива участка. Стоит на улице и качает воду со скважины 6-9 метров. Вода немного ржавая, тем не менее насос справляется со своей функцией на все 100%, даже без всяких дополнительных фильтров. Думал через год-два, из-за качества воды нужно будет брать другой, а он пыхтит до сих пор.

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-800/50 - по цене 10590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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