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|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24 рекомендуется использовать со скважинными (до 500 Вт) или поверхностными насосами мощностью до 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом.
Характеристики: