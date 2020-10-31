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Фрезерная машина Вихрь ФМ-1900 (ФМ-1700)

Артикул: 35446
  • Фрезер Вихрь ФМ-1700 - фото 1
  • Фрезер Вихрь ФМ-1700 - фото 2
Фрезер Вихрь ФМ-1700 - фото 1
Фрезер Вихрь ФМ-1700 - фото 2
6 590 руб. 

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5 980 руб. 

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Артикул: 35446
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума80 дБ
Глубина фрезирования50 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин26000
Максимальный размер цанги в комплекте12 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин6000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1700
Длина, см40
Ширина, см37
Высота, см44
Вес, кг5.7
универсальный, вертикальный, мощность - 1700 Вт, скорость - 26000 об./мин.


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Самовывоз невозможен
Фрезерная машина Вихрь ФМ-1900 (ФМ-1700) - стоимость товара 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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