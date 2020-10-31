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Точильный станок Вихрь ТС-400

Артикул: 35437
Точильный станок Вихрь ТС-400
4 390 руб. 

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Артикул: 35437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараТочильный станок
Вес, кг9.2
Высота, см28
Диаметр диска200 мм
Диаметр посадочного отверстия16 мм
Длина, см26
Количество скоростей1
Комплект поставкиМашина настольная шлифовальная, защитный экран, подсветка.
Мощность400 Вт
Скорость вращения2950 об/мин
Ширина, см35.5
Точильный станок ВИХРЬ ТС-400 72/7/3 - самая мощная и производительная модель. Габариты заточного круга 200х20х16 мм.


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Точильный станок Вихрь ТС-400 - по цене 4390 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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