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Термопистолет Вихрь ТП-2000

(1)
Артикул: 35434
Термопистолет Вихрь ТП-2000
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35434
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура550 град
Минимальная температура25 град
Мощность, Вт2000
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха150 л/мин
Длина, см27
Ширина, см8
Высота, см28
Вес, кг0.7
Термопистолет Вихрь ТП-2000 предназначен для удаления краски и лака, формовки пластика, подогрева труб, для быстрого склеивания твердых поверхностей. Он оснащен функцией регулировки температуры воздушного потока и имеет 3 скорости воздушного потока.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.07.2020
Достоинства:
Дешевый отличный термопистолет.Делал дома натяжные потолки, проблем с работой не возникало,пользоюсь чуть больше месяца в использование

Недостатки:
нет

Самовывоз невозможен
Термопистолет Вихрь ТП-2000 - этот товар вы можете купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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