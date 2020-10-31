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Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-550

Артикул: 35411
Дрель ударная Вихрь ДУ-550
1 950 руб. 
2 150 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35411
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараДрель электрическая
Макс. диаметр сверления (бетон)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)25 мм
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Тип патронаключевой
ударная дрель, мощность 550 Вт, ключевой патрон, питание от сети


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Теги товара: Для бруса, По металлу.


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Самовывоз невозможен
Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-550 – стоимость товара 1950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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