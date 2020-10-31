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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|96 дБ
|Глубина фрезирования
|55 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|28000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|11000
|В кейсе
|нет
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1200
|Длина, см
|29
|Ширина, см
|16
|Высота, см
|29
|Вес, кг
|3.4
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - бытовой инструмент высочайшего качества и производительности. Предназначен для фрезерования пазов, кромок, профилей и продольных отверстий в древесине, пластмассе и легких стройматериалах. Имеется функция копировального фрезерования.
Характеристики:
|Тип питания
|сеть
|Мощность
|1200 Вт
|Max количество оборотов
|28000 об/мин
|Max размер цанги
|8 мм
|Рабочий ход фрезы
|55 мм
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание оборотов под нагрузкой
|нет
|Подсветка рабочей зоны
|нет
|Подключение к пылесосу
|нет
|Упаковка
|картон
|Использование
|полупрофессиональное
|Габариты в упаковке
|290x290x160 мм
|Вес нетто
|3.4 кг
|Вес брутто
|5.2 кг
Комплектация: