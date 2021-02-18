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Смеситель для ванны Lemark LM6041C

Артикул: 314651
  • Смеситель для ванны Lemark LM6041C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark LM6041C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark LM6041C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark LM6041C - фото 2
4 250 руб. 

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4 170 руб. 

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Артикул: 314651
В наличии
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Коллекция Promotion
filter_noneТовар входит в коллекцию Promotion
БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива310 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Длина, см36.15
Ширина, см18
Высота, см27.8
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Смеситель для ванны Lemark LM6041C - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4250 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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