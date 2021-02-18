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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)

Артикул: 314391
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)
1 207 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314391
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендGreenBean
Тип товараКинохлопушка
Размеры, см28х24,5х2,6
Вес, кг0,46
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно. Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.


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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1207 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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