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Пылесос LG VK89609HQ синий/серый

Артикул: 314028
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  • Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 2
  • Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 3
  • Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 4
  • Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 5
  • Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 6
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 1
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 2
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 3
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 4
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 5
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - фото 6
14 390 руб. 
16 328 руб. 
Купить
+ 183 КэтКоинов
Артикул: 314028
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендLG
Тип товараПылесосы
Основной цветкрасный
Дополнительный цветтемно-серый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника4.8 л
Потребляемая мощность, Вт2000
Мощность всасывания, Вт420
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ77
Функции и особенностиуправление мощностью на рукоятке
Комплектациякомбинированная насадка пол/ковер, паркетная насадка, щелевая насадка, щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)
Длина сетевого шнура8 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг6
Размеры (ВxШxГ), см28,5х44,5х30,5
Kompressor – четырехкратное спрессование пыли. Система позволяет вместить в контейнер до 4 раз больше пыли (по сравнению с аналогичными моделями без этой системы) и легко выбросить плотно спрессованные брикеты. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе. Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки пыли и мягкой мебели, а благодаря удобному креплению между телескопической трубкой и управлением на ручке она всегда под рукой.


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Самовывоз невозможен
Пылесос LG VK89609HQ синий/серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14390 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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