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Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый

Артикул: 310482
  • Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 1
  • Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 2
  • Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 3
Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 1
Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 2
Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - фото 3
1 930 руб. 
2 366 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310482
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSinbo
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Управлениемеханическое
Типстационарный
Режимы скоростиплавная регулировка скорости, импульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветкремовый
НасадкиНож-измельчитель
Мощность, Вт600
Материал кувшинапластик
Материал корпусапластик
Комплектацияблендер с чашей
Количество скоростей2
Дополнительный цветкрасный
Дисплейнет
Функции и особенностиотверстие для ингредиентов
Отсек для сетевого шнуранет
Прочеенескользящие ножки
Емкость кувшина, л1,5
Стационарный блендер Sinbo SHB 3175 отлично подойдет для приготовления самых разнообразных продуктов. С его помощью можно сделать пюре, салаты, рагу, десерты и многие другие, вкусные и полезные блюда. Стильный дизайн устройства позволит ему вписаться в атмосферу абсолютно любой кухни. А благодаря компактным габаритам блендер займет совсем немного места на кухонном столе или на полке в шкафу.


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Самовывоз невозможен
Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый - данный товар вы можете купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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