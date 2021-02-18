Зеркало Iddis Brick BRI6000i98 60см

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Зеркало для ванной с LED-подсветкой, 4мм. Размеры: 29х600х700 мм (ДхШхВ). Корпус пластиковый профиль, цвет белый матовый. , LED лента по периметру подложки. Термообогрев включается вместе с подсветкой. Сенсорный включатель, с логотипом Iddis. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.

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