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Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08

Артикул: 308733
  • Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 1
  • Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 2
  • Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 3
Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 1
Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 2
Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - фото 3
5 990 руб. 

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5 880 руб. 

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Артикул: 308733
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 250 руб./месяц 
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Коллекция Spring
filter_noneТовар входит в коллекцию Spring
БрендIddis
Тип товараСмесители для биде
Встраиваемыйда
Монтажнастенный
Термостатнет
Переключатель на фильтрнет
Выдвижной изливнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектеесть
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностибез излива
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см10.1
Ширина, см9
Высота, см14.2
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для биде Iddis Spring 004SBS0i08 - по цене 5990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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