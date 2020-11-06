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Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R

Артикул: 231627
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 1
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 2
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 1
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 2
7 264 руб. 
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+ 133 КэтКоинов
Артикул: 231627
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендFalcon Eyes
Тип товараГенератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см46,5х25,5х19,5
Вес, кг5
Генератор тумана F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана на снимках (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.


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Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7264 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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