8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольцо переходное Falcon Eyes Olympus на EOS

Артикул: 231529
Кольцо переходное Falcon Eyes Olympus на EOS
1 416 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231529
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараПереходное кольцо
Переходное кольцо Olympus на EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Olympus OM (рабочий отрезок 46 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кольцо переходное Falcon Eyes Olympus на EOS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1416 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...