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Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit

Артикул: 231508
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit
4 984 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 231508
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Цветовая температура5500К
КомплектацияФотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт., Осветитель LHPAT-15-1: 2шт., Стойка 33,5 — 45 см: 2шт., Сменные фоны в комплекте: Белый, Синий, Черный, Красный
Состояние товарановый
Комплект LFPB-1 kit на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Фотобокс размером 40х40х40 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент, цветовая температура 5500К). Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.


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Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4984 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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