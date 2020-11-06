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Софтбокс Godox SB-FW30120 с сотами

Артикул: 231106
Софтбокс Godox SB-FW30120 с сотами
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231106
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БрендGodox
Тип товараСофтбокс
ФормаПрямоугольная
Размеры, см30х120
Софтбокс Godox SB-FW6060 (30 х 120 см) складной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW30120 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.


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