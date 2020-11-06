Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8

Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съёмки. Штанги имеют неограниченный ресурс на изгиб. Установка штанги гибкой Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей из ассортимента Falcon Eyes). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг. На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтами с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Длина штанги 58 см, вес — 630 г. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надёжные держатели фототехники.