Шторки GreenBean Ultra-BD 576

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Cистема установки фона, состоящая из двух штативных телескопических стоек и перекладины для подвешивания фона 3x6м. Максимальная высота вертикальных стоек – 2.85 м Состоят из трёх секций,нижняя секция с раскладными ногами, стойка телескопическая с фиксаторами Горизонтальная стойка состоит из четырёх отдельных секций, собирается и разбирается руками. Максимальная ширина также 2.85 м. В комплекте- чехол.

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