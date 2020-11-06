Утюг Braun SI3053.BL

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Braun
|Тип товара
|Утюг
|Серия
|Care Style 3
|Основной цвет
|голубой
|Дополнительный цвет
|белый
|Максимальная мощность, Вт
|2400
|Парогенератор
|есть
|Материал подошвы
|керамика
|Паровой удар
|есть
|Расход при паровом ударе, г./мин.
|170
|Объем резервуара для воды
|270 мл
|Длина сетевого шнура
|2 м
|Функции и особенности
|функция разбрызгивания, противокапельная система, индикация включения
|Прочее
|защита от накипи, автоматическое отключение
|Вес, кг
|1.2
|Размеры (ВxДxШ), см
|30х16х13
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