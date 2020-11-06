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Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-24000К (круглая)

Артикул: 230705
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-24000К (круглая)
16 590 руб. 

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Артикул: 230705
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 765 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товара
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-24000К (круглая)


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Самовывоз невозможен
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-24000К (круглая) - стоимость товара 16590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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