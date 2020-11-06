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Наушники Logitech H150 White (981-000350)

Артикул: 229736
  • Наушники Logitech H150 White - фото 1
  • Наушники Logitech H150 White - фото 2
  • Наушники Logitech H150 White - фото 3
Наушники Logitech H150 White - фото 1
Наушники Logitech H150 White - фото 2
Наушники Logitech H150 White - фото 3
2 270 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 229736
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 24 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Конструкциянакладные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.8 м
Разъём наушников2 x mini jack 3.5 mm
Гарнитура обеспечивает насыщенное стереозвучание и идеально подходит для голосового общения и видеозвонков. Микрофон с функцией шумоподавления отфильтровывает фоновые шумы. Чувствительность 122 дБ. Сопротивление 22 Ом.


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Самовывоз невозможен
Наушники Logitech H150 White (981-000350) - по цене 2270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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