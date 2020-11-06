Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Satechi
|Тип товара
|Компьютерная мышь
|Вес, г
|175
|Интерфейс подключения
|Bluetooth
|Источник питания мыши
|аккумулятор
|Количество клавиш
|3
|Назначение
|универсальная
|Особенности
|для правой и левой руки
|Радиус действия беспроводной связи, м
|10
|Размеры (ШxВxД), мм
|57х32х111
|Тип беспроводной связи
|Bluetooth
|Цвет
|серый
|Разрешение оптического сенсора, dpi
|1200
|Тип
|оптическая
|Тип соединения
|беспроводное
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