Душевая cтойка Esko SR725

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Esko
|Тип товара
|Душевая стойка
|Наличие мыльницы
|нет
|Наличие полочки
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Высота душевой штанги
|74 см
|Вес, кг
|0.6
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