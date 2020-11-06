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Сабвуфер Ural TT 12

Артикул: 224057
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 1
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 2
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 3
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 4
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 5
  • Сабвуфер Ural TT 12 - фото 6
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 1
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 2
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 3
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 4
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 5
Сабвуфер Ural TT 12 - фото 6
6 500 руб. 
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+ 219 КэтКоинов
Артикул: 224057
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Высота, см32.3
Длина, см15.9
Импеданс4
Количество динамиков1
Корпуснет
Мощность1000 Вт
Особенностиустановочный диаметр 28.6 см
Полная добротность (Qts)0.54
Резонансная частота (Fs)32.5 Гц
Типпассивный
Типоразмер30 см
Чувствительность83.6 дБ
Ширина, см32.3
Эквивалентный объем (Vas)27 л
Корзина с усиленными ребрами жесткости и с фирменным логотипом серии ТТ. Устойчивая к перегрузкам звуковая катушка 3? (76,2 мм) с высотой намотки 30 мм на алюминиевом каркасе увеличенного сечения. Надежная, износостойкая подвижная система. Два кольцевых ферритовых магнита (156x90x20 мм каждый). Высокопрочная центрующая шайба из материала Nomex c дополнительным металлическим фиксирующим кольцом.


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Сабвуфер Ural TT 12 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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