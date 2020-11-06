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Автоакустика Infinity Alpha 650C Компонентная акустика

Артикул: 223986
Автоакустика Infinity Alpha 650C Компонентная акустика
3 000 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 223986
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендInfinity
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.5 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораполипропилен
Номинальная мощность45 Вт
Пиковая мощность315 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см5.6
Компонентная АС Infinity Alpha 650C – устройство от производителя оборудования с именем на рынке, отличается высоким качеством, вы оцените основные характеристики, сможете наслаждаться прекрасным звуком и получать максимум удовольствия. АС Infinity Alpha 650C состоит из 4 динамиков. Они получили круглую форму для дальнейшего применения. Количество полос у акустической системы – 2. Изготовление элементов осуществлялось из качественных материалов, что положительно отражается на характеристиках и надежности. Номинальная мощность системы составляет 45 Вт, максимальная – 315. Чувствительность – 91 дБ, сопротивление – 4 Ом. Воспроизводимый звук будет достаточно ярким, покрываются частоты от 55 до 20000 Гц.


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Автоакустика Infinity Alpha 650C Компонентная акустика - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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