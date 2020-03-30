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Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357

(1)
Артикул: 222078
Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357
15 540 руб. 
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+ 276 КэтКоинов
Артикул: 222078
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 590 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1700 Вт
Тормоз двигателяда
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска10500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокесть
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см34.5
Ширина, см9.5
Высота, см12
Вес, кг2.41
Бесщёточная угловая шлифмашина DEWALT DWE4357 используется при отрезных и шлифовальных работах. Оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает более высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой. Электронное регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.03.2020
Достоинства:
Мощность, регулировка оборотов, стабильность мощности на низких оборотах, отсутствие вибрации, регулируемый без отвертки защитный кожух, быстрозажимная гайка крепления диска, длинный сетевой шнур, наличие защиты от заклинивания диска.

Недостатки:
Если только цена, но качество дешевым не бывает!

Комментарий:
Очень рекомендую, в работе очень приятный инструмент!

Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357 - стоимость товара 15540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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