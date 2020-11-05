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Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный

Артикул: 221236
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 4
16 480 руб. 
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+ 569 КэтКоинов
Артикул: 221236
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-1000
Предметный столик110х125 мм
Подсветкагалогенная
Материал корпусаметалл
Вес, гр3000
Лабораторный микроскоп, с помощью которого можно проводить микроисследования в самых разных сферах. Может успешно применяться для общеклинических, морфологических и патологоанатомических наблюдений, при изучении биохимических образцов. Микроскоп Levenhuk 320 BASE – отличный выбор для научно-образовательного учреждения, оздоровительной клиники или лаборатории.


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Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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