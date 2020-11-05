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Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2

Артикул: 221065
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 4
58 190 руб. 
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+ 1920 КэтКоинов
Артикул: 221065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива150 мм
Фокусное расстояние объектива1200 мм
Максимальное увеличение300х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг26
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 – это прекрасный инструмент для изучения туманностей, галактик, звездных скоплений и других объектов дальнего космоса. Эта модель подходит и для астрофотографии. Благодаря качественной оптике картинка получается яркой и четкой. Оптическая труба устанавливается на высокоточную экваториальную монтировку немецкого типа.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - по цене 58190 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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