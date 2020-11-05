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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA

Артикул: 221044
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 6
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 6
26 180 руб. 
Купить
+ 864 КэтКоинов
Артикул: 221044
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТруба оптическая
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK102SP OTA – это компактный катадиоптрик, с помощью которого можно любоваться Луной с балкона или наблюдать объекты дальнего космоса вдали от города. В этот телескоп вы сможете увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, галактики, туманности и множество других небесных тел. Благодаря небольшим размерам трубу удобно брать с собой на природу – вдали от городской засветки можно увидеть больше интересных объектов.


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Самовывоз невозможен
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 26180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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